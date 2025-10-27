Наука и техника
В России оценили способность западных систем ПРО справиться с «Буревестником»

Селиванов: Из-за «Буревестника» все западные системы ПРО становятся бесполезными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская крылатая ракета «Буревестник» может нанести удар отовсюду — «хоть с Северного полюса, хоть с Южного, хоть с Тихого океана, хоть с Атлантики», заявил военный эксперт Юрий Селиванов. В разговоре с «МК» он оценил способность западных систем противоракетной обороны (ПРО) справиться с «Буревестником».

По его словам, с появлением «Буревестника» все современные и перспективные западные системы ПРО, такие, как «Золотой купол», автоматически становятся бесполезными. Доступные западным государствам системы ПРО ни при каких обстоятельствах не смогут закрыть все направления возможного проникновения ракеты, утверждает эксперт. «Особенно в случае с низколетящей и маневрирующей ракетой… которая, либо не может быть обнаружена в принципе, либо будет зафиксирована в самый последний момент», — отметил Селиванов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Она способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны, заявил российский лидер.

