В России предложили разрешить многодетным отцам более ранний выход на пенсию

Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов в РФ

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть возможность разрешения более раннего выхода на пенсию многодетным отцам. Об этом со ссылкой на ее доклад сообщает РИА Новости.

Как отмечают журналисты, пойти на такие изменения предлагается в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности в России.

Сейчас право на досрочную пенсию имеют только многодетные матери. В случае рождения троих детей, а также наличия не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов они могут выйти на пенсию в 57 лет, четырех — в 56, пяти и более — в 50 лет.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сделал на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики ряд заявлений, отметив, в частности, что многодетные семьи должны стать для страны нормой, на фоне чего нужно, чтобы молодежь не выбирала между рождением ребенка и карьерой, а государство должно делать все необходимое, чтобы появление детей не ухудшало положение семей, а поднимало их статус.