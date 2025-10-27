Россия
В России пригрозили Украине ответкой за удар по дамбе в Белгородской области

Блогер Гузенко на удар Киева по дамбе под Белгородом: Пусть ждут ответку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России пригрозили Украине возмездием за удар по дамбе в Белгородской области. Атаку на объект прокомментировал военный блогер и участник спецоперации Егор Гузенко в Telegram.

Ранее стало известно, что после первого удара ВСУ в Белгородской области оказались затоплены огороды.

«[Жесть], ждите ответку, уроды!» — написал он.

Перед этим на атаку отреагировали в Госдуме. В беседе с «Лентой.ру» депутат Юрий Швыткин заявил, что целью удара по дамбе была попытка посеять панику и нанести урон гражданской инфраструктуре. Попытки нанесения ударов будут продолжаться и дальше, однако Вооруженные силы России и органы управления делают все возможное для их предотвращения и уничтожения воздушных и наземных средств поражения противника, добавил он.

