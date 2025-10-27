В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»

Степанов: Ракета «Буревестник» совместима с пусковой установкой «Орешника»

Новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» может быть совместимой с пусковыми установками комплекса «Орешник», которые несут баллистическую ракету средней дальности. Об этом военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов рассказал ТАСС.

По его словам, пусковые установки российских систем можно адаптировать под новые изделия. В частности, установки комплекса «Искандер» можно модернизировать для запуска других ракет, включая «Буревестник».

«Аналогичным образом может быть использована платформа "Орешника", которая также может выступать универсальной пусковой модульной установкой», — допустил эксперт.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний «Буревестника». Он подчеркнул, что ключевые задачи испытаний выполнили.

В том же месяце глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту, что «Буревестник» показал высокие результаты по обходу средств противовоздушной обороны.