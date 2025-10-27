В России рассказали об универсальности ракеты «Буревестник»

Степанов: Универсальность крылатой ракеты «Буревестник» обеспечит защиту России

Возможность развертывания крылатых ракет с ядерной энергоустановкой «Буревестник» на различных носителях обеспечит защиту как России, так и ее зарубежных партнеров. Об универсальности ракеты военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов рассказал ТАСС.

Он отметил, что ракету можно размещать на надводных носителях и мобильных грунтовых установках. Степанов допустил, что в будущем комплексы с «Буревестниками» могут быть развернуты за рубежом в рамках соответствующих соглашений с партнерами. Это позволит сократить дистанцию до целей на территории потенциального противника.

«[Размещение "Буревестников"] создает дополнительные инструменты для защиты суверенитета как Российской Федерации, так и наших союзников, в том числе подвергающихся сейчас внешней военной угрозе», — сказал эксперт.

Он добавил, что «Буревестник» предназначен для поражения командных пунктов и органов стратегического военного управления противника. По словам Степанова, мощность боевой части ракеты делает ее максимально разрушительным оружием. Считается, что «Буревестник» несет боеголовку мощностью около мегатонны в тротиловом эквиваленте. Ракета может идти к цели по сложной траектории, поэтому ее трудно перехватить.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявил, что испытания ракеты «Буревестник» успешно завершены. Она способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны.