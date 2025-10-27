Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:26, 27 октября 2025Наука и техника

В России сняли на фото редкую комету Lemmon

Житель Свердловской области снял на фото пролетающую раз в 1350 лет комету
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Жителю Свердловской области удалось снять на фото комету C/2025 A6 (Lemmon), которая пролетала на максимально близком расстоянии от Земли. Об этом сообщает «Российская газета».

Александр Краснов рассказал, что этот космический объект показался ему «маленьким и тусклым» по сравнению с кометой 3I/ATLAS. «Разглядеть ее удалось только через фотоаппарат», — написал он.

Краснов опубликовал фото, демонстрирующее направляющееся к Солнцу небесное тело. Его скорость составляет примерно 75 километров в секунду.

Отмечается, что Lemmon прилетает раз в 1350 лет. Комета отличается необычной траекторией, высокой концентрацией углекислого газа и повышенным содержанием никеля. Такой набор параметров встречается крайне редко. C/2025 A6 видна над всей Россией, но лучшие условия наблюдения за ней — на севере страны.

Ранее в столичном планетарии рассказали, что межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS достигнет максимально близкой к Солнцу точки в ночь на 29 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В США обратили внимание на резкий сигнал Путина Западу

    Принадлежащей банде вымогателей тайник с автоматами нашли в российском регионе

    Россияне потратили на новые легковушки рекордную сумму

    Врач предупредила о вреде кофе для некоторых людей

    Стало известно о контроле Российской армии над большей частью Красноармейска

    Россияне высказались об идее обязать неработающих платить взносы за ОМС

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Стало известно о планах Трампа расширить удары по дружественной России стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости