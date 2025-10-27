В России сняли на фото редкую комету Lemmon

Житель Свердловской области снял на фото пролетающую раз в 1350 лет комету

Жителю Свердловской области удалось снять на фото комету C/2025 A6 (Lemmon), которая пролетала на максимально близком расстоянии от Земли. Об этом сообщает «Российская газета».

Александр Краснов рассказал, что этот космический объект показался ему «маленьким и тусклым» по сравнению с кометой 3I/ATLAS. «Разглядеть ее удалось только через фотоаппарат», — написал он.

Краснов опубликовал фото, демонстрирующее направляющееся к Солнцу небесное тело. Его скорость составляет примерно 75 километров в секунду.

Отмечается, что Lemmon прилетает раз в 1350 лет. Комета отличается необычной траекторией, высокой концентрацией углекислого газа и повышенным содержанием никеля. Такой набор параметров встречается крайне редко. C/2025 A6 видна над всей Россией, но лучшие условия наблюдения за ней — на севере страны.

Ранее в столичном планетарии рассказали, что межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS достигнет максимально близкой к Солнцу точки в ночь на 29 октября.