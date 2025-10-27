В России выявили крупный картель при поставке жизненно важных лекарств

ФАС обнаружила картель почти на 813 млн рублей при поставке важнейших лекарств

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявили в России крупный картель при поставке жизненно важных лекарств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов (НМЦК) составила примерно 812,9 миллиона рублей. В нарушении антимонопольного законодательства ведомство обвинило две компании — ООО «МФК "Арфа"» и ООО «Просторы Здоровья».

Отмечается, что вышеуказанные организации использовали единую инфраструктуру для подачи заявок. Кроме того, у них были общие сотрудники и финансово-хозяйственные взаимоотношения. Недобросовестные действия компаний в итоге привели к поддержанию высоких цен на торгах. «Организации подавали предложения без снижения или с минимальным снижением НМЦК», — констатировали в ФАС.

После проведения расследования нарушителям грозят административные штрафы в соответствии с положениями российского Кодекса об административных правонарушениях. Материалы ведомство передаст в правоохранительные органы, после чего будет обсуждаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первый случай выявления крупного картеля в медицинской сфере. Только с начала 2025 года в России обнаружили несколько подобных сговоров. Последний случай касался недобросовестного поведения при торгах со стороны компаний «МегаМед Корпорэйшн», «РУС» и неназванного индивидуального предпринимателя. Речь шла о нарушении при поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медизделий. Общую сумму незаконных соглашений сотрудники ФАС оценили почти в 950 миллионов рублей.