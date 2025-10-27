Мир
02:13, 27 октября 2025Мир

В России заявили о готовности к контактам с США на уровне парламентариев

Вице-спикер Косачев: Россия готова к контактам с США на уровне парламентариев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россия открыта к контактам с американской стороной на уровне парламентариев в любое время. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.

Он подчеркнул, что российская сторона говорила о своей готовности американским коллегам на всех возможных площадках. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа добавил, что личные встречи позволяют напрямую доводить российскую позицию до партнеров из Конгресса США.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что не вести диалог с Россией было бы глупостью. Так она отреагировала на обвинения в том, что совместной фотографией с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым она преподнесла президенту РФ Владимиру Путину «пропагандистскую победу».

