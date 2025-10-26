Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву дрона. Об этом он заявил в своем канале в мессенджере МАХ.

«Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого Собянин рассказал об уничтожении еще двух атаковавших столицу России беспилотников.

26 октября средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 22 БПЛА за четыре часа. Уточняется, что над Белгородской областью сбили 19 БПЛА. Еще два беспилотника уничтожили над Калужской областью, один дрон был сбит над территорией Московского региона.