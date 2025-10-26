Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:12, 26 октября 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших в сторону Москвы БПЛА

Собянин: Система ПВО Минобороны предотвратила попытку атаки еще двух БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Сбиты еще два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на российскую столицу. Об этом в воскресенье, 26 октября, в своем канале в мессенджере MAX написал мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Ранее Собянин сообщал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ был сбит один беспилотник, летевший на Москву.

До этого Министерство обороны РФ писало, что силы ПВО за ночь с 25 на 26 октября уничтожили над регионами России 82 БПЛА. Больше всего украинских дронов — 30 — были сбиты над территорией Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

    Зеленский сообщил о решении по истребителям Mirage

    Внедорожник снес толпу в российском регионе и попал на видео

    Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву дрона

    «Эль-класико» между «Реалом» и «Барселоной» завершилось массовой потасовкой

    В Германии объяснили причины массового дезертирства в ВСУ

    В Дагестане погибла глава Союза женщин

    Конгрессвумен ответила на критику своей встречи с делегацией России

    Украинский город погрузился во тьму после яркой вспышки

    В Испании рассказали о сигнале Путина Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости