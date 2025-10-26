Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших в сторону Москвы БПЛА

Собянин: Система ПВО Минобороны предотвратила попытку атаки еще двух БПЛА

Сбиты еще два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на российскую столицу. Об этом в воскресенье, 26 октября, в своем канале в мессенджере MAX написал мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Ранее Собянин сообщал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ был сбит один беспилотник, летевший на Москву.

До этого Министерство обороны РФ писало, что силы ПВО за ночь с 25 на 26 октября уничтожили над регионами России 82 БПЛА. Больше всего украинских дронов — 30 — были сбиты над территорией Брянской области.

