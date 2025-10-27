В российском регионе объявили ракетную опасность

В Орловской области объявлена ракетная опасность

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом в понедельник, 27 октября, в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков.

Он призвал находящихся дома граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава области.

Ранее стало известно, что вечером в воскресенье, 26 октября, в небе над Калужской областью силами средств противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три дрона. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраине областной столицы.