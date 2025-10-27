Миршаймер: США следует дружить с РФ, чтобы предотвратить ее сближение с КНР

У США нет никаких причин для противостояния с Россией — напротив, Вашингтону следует поддерживать с Москвой хорошие отношения, чтобы предотвратить ее дальнейшее сближение с Китаем. К этому призвал американский политолог Джон Миршаймер в интервью South China Morning Post (SCMP).

По его мнению, США и страны Европы ошибочно настаивали на вступлении Украины в НАТО, что и спровоцировало конфликт. Он подчеркнул, что Вашингтон своими действиями в вопросе украинского кризиса «подтолкнул россиян в объятия китайцев»

«И со стратегической точки зрения это крайне глупо. И, я думаю, [президент США Дональд] Трамп это осознает», — отметил политолог.

Ранее Миршаймер заявил, что НАТО ждет унизительное поражение от России. «Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса», — сказал он.