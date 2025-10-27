NYT: Производящая БПЛА компания Fire Point до СВО была агентством Зеленского

Компания Fire Point, являющаяся ведущим производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ), до специальной военной операции (СВО) была кастинговым агентством для проектов Владимира Зеленского. Об этом сообщило американское издание The New York Times (NYT).

«Компания Fire Point возникла из той же украинской кино- и телеиндустрии, где г-н Зеленский, бывший комик, работал до своего избрания президентом в 2019 году. Компания по поиску локаций, возглавляемая владельцем Fire Point, занималась поиском локаций для романтической комедии 2016 года "Восемь лучших свиданий" с г-ном Зеленским в главной роли. Компания также работала над десятками других проектов, не связанных с кинокарьерой президента», — говорится в статье.

Отмечается, что еще в феврале 2022 года компания числилась как кастинговое агентство для кино- и телепроизводства. Сейчас же Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков ВСУ, в 2025 году сумма заключенных контрактов составила один миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что украинский фонд для оборонных стартапов D3 профинансирует создание британского аналога израильской системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».