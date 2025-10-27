Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:49, 27 октября 2025Мир

Великобритания заключила с Турцией оборонное соглашение

Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mark Cosgrove / Globallookpress.com

Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon в рамках сделки. Об этом сообщается в заявлении канцелярии премьер-министра королевства Кира Стармера, опубликованном на официальном правительственном сайте.

«Тысячи квалифицированных рабочих мест в стране будут обеспечены на долгие годы благодаря тому, что Великобритания и Турция подписали сделку на сумму 8 миллиардов фунтов стерлингов, которая включает в себя поставку 20 британских истребителей Eurofighter Typhoon», — отмечается в тексте.

Отмечается, что соглашение поможет укрепить «передовые боевые возможности Турции, усилит мощь Североатлантического альянса в регионе и повысит оперативную совместимость» между военно-воздушными силами (ВВС) Анкары и Лондона.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщило, что Турция и Великобритания могут подписать двустороннее соглашение о поставке Анкаре 40 истребителей Eurofighter.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Россия заявила о желании обсудить с США один вопрос

    В МИД России ответили на претензии США к «Буревестнику»

    Самолет едва не раздавил машину во время аварийной посадки в США и попал на видео

    В российском городе дом затопило кипятком

    Выбрана самая красивая девушка США впервые после грандиозного скандала

    В Центробанке заявили о замедлении роста цен

    Раскрыто возможное участие обвиняемых в похищении Мостового в иных преступлениях

    Известная украинская журналистка попала в список террористов в России

    Ирина Шейк в нижнем белье похвасталась прессом на съемке для Victoria’s Secret

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости