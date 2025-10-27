Во Франции призвали к выходу из ЕС

Политик Филиппо: Выход Франции из ЕС поспособствует восстановлению страны

Выход Франции из Европейского союза (ЕС) поспособствует восстановлению страны во многих сферах. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Выход из ЕС — это условие восстановления политики, правды и Франции во всех областях!» — подчеркнул Филиппо.

Политик также поделился высказыванием бывшего члена Законодательного собрания Франции Филиппа де Вилье, отметившего, что страна лишится самостоятельной политики, если она не будет вправе сама контролировать свои границы, составлять законы, решать вопросы бюджета, валюты, торговли и сельского хозяйства.

Ранее Филиппо призвал власти страны прекратить вовлекаться в конфликт на Украине.