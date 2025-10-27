РИА Новости: Российские военные сражались с бойцами-наркоманами ВСУ

Российские военнослужащие вступили в бой с украинскими солдатами-наркоманами во время боевых действий в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил боец группировки войск «Восток» с позывным Хикки.

По словам военного, такие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), даже несмотря на множество попаданий, вставали и шли в наступление дальше. «Я предполагаю, что они были под наркотиками», — добавил он.

При этом военнослужащий уточнил, что в результате боестолкновения противник был уничтожен.

Ранее один из мобилизованных в ВСУ рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) забирают больных туберкулезом, наркоманов и бомжей.