Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:44, 27 октября 2025Бывший СССР

Военный рассказал о боях с солдатами-наркоманами ВСУ

РИА Новости: Российские военные сражались с бойцами-наркоманами ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военнослужащие вступили в бой с украинскими солдатами-наркоманами во время боевых действий в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил боец группировки войск «Восток» с позывным Хикки.

По словам военного, такие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), даже несмотря на множество попаданий, вставали и шли в наступление дальше. «Я предполагаю, что они были под наркотиками», — добавил он.

При этом военнослужащий уточнил, что в результате боестолкновения противник был уничтожен.

Ранее один из мобилизованных в ВСУ рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) забирают больных туберкулезом, наркоманов и бомжей.

