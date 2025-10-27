Врач назвала признаки ведущей к кишечному отравлению пищи

Врач Шураева: Купленная с рук еда может быть источником сальмонеллы и ботулизма

При выборе продуктов у частных лиц или в отделе магазина готовой пищи нужно внимательно проверять их на внешний вид и запах, при этом любое отклонение от нормы должно насторожить. О способах уберечься от кишечного отравления при покупке готовой еды рассказала «Ленте.ру» врач-терапевт, председатель Коалиции здоровья БРИКС Елена Шураева.

Терапевт рассказала, что глаза, нос и здравый смысл — лучший инструмент в борьбе за безопасность здоровья. Поэтому такие внешние признаки, как мутный рассол у солений, плесень (даже крошечное пятнышко на сыре или хлебе), тусклый, сероватый цвет мяса или рыбы, липкий налет на колбасе, вздутая консервная банка или вакуумный пакет, — все это должно побудить к отказу от употребления, предупредила она.

Малейший намек на кислоту, гниль или просто «несвежесть» также являются сигналом к утилизации Елена Шураева Врач-терапевт

«Готовые салаты с майонезом на развес, особенно в летнюю жару, — идеальная среда для сальмонеллы. Кровяная колбаса, паштеты домашнего производства, купленные с рук, — риск ботулизма. Грибы, собранные вдоль трасс или консервированные с нарушением технологии, уцененные мясные и молочные продукты с истекающим сроком годности — это не экономия, а игра в русскую рулетку. Копченая или вяленая рыба, продаваемая с рук, — частый источник холерного вириона и ботулизма», — предупредила Шураева.

Эксперт добавила, что классическими симптомами отравления являются тошнота, рвота, диарея, боль в животе, которые могут появиться как через 30 минут, так и через сутки после еды. Она предупредила, что срочно вызывать скорую нужно, когда появляются неукротимая рвота или диарея более 10 раз в сутки, сухость во рту, головокружение, редкое мочеиспускание, несбиваемая температура выше 38,5 градусов, двоение в глазах, туман, затрудненное глотание или речь, мышечная слабость, нестерпимая боль, кровь в рвотных массах или стуле.

