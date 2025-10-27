Забота о себе
14:33, 27 октября 2025Забота о себе

Врач назвала способ получить максимум пользы от куриного бульона во время простуды

Терапевт Хакимова: Куриный бульон содержит подавляющий воспаление карнозин
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Куриный бульон действительно может быть полезен при лечении простуды, рассказала терапевт Анна Хакимова. Способы получить максимум пользы от этого блюда она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

«Наиболее полезным будет бульон, который приготовлен из цельной курицы, проведшей жизнь в свободном выпасе. Ее мышцы содержат значительное количество карнозина», — отметила врач. Она объяснила, что карнозин — это вещество, которое подавляет в организме воспалительные процессы.

Чтобы получить больше пользы от бульона, она также посоветовала добавлять в него овощи, например, морковь, лук, сельдерей и перец. По словам Хакимовой, эти продукты содержат антиоксиданты и пребиотики, поэтому помогают поддерживать микрофлору кишечника во время простуды.

Говоря о свойствах бульона, врач добавила, что он также помогает бороться с обезвоживанием. Помимо этого, в блюде есть много веществ, которые поддерживают иммунную систему и помогают разжижать мокроту.

«Пар от горячего бульона может помочь уменьшить заложенность носа, а теплое питье уменьшить боль в горле», — добавила Хакимова.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил об опасности тыквенного латте. По его словам, ароматизатор с тыквой, входящий в состав напитка, содержит сорбат калия, который провоцирует расстройство пищеварения.

