Врач рассказал о скрытой опасности популярного у россиян блюда

Врач Умнов: Блюда из сырой рыбы могут вызывать анафилактический шок

Употребление в пищу блюд из сырой рыбы и морепродуктов, таких как суши, сашими, устрицы и другие, может представлять опасность для здоровья. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач напомнил, что организм не всегда способен эффективно переваривать такую пищу. Он объяснил, что это связано с особенностями пищеварительной системы человека, которая не приспособлена к расщеплению сложных белков и липидов, содержащихся в сырой рыбе и морепродуктах. Кроме того, они могут быть источником различных паразитов и бактерий, которые способны вызвать серьезные заболевания, добавил он.

«Наиболее опасными являются гельминты рода Анизакаридах, личинки которых могут проникать и тканей рыбы в организм человека во время приема пищи и затем вызывать анизакидоз. При попадании в желудочно-кишечный тракт человека эти личинки могут вызывать и повреждение стенок желудка и кишечника, анемию, аллергические реакции и даже анафилактический шок. Также высок риск заражения описторхозом, вызванным глистами рода описторхов, которые могут вызывать серьезные воспалительные процессы», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Умнов предупредил, что даже рыба, выращенная в специализированных хозяйствах, не всегда безопасна для употребления в сыром виде. Врач предупредил, что бактериальные инфекции, такие как сальмонеллез, могут возникать при малейшем несоблюдении правил гигиены в рыбохозяйстве. Естественно, заказывая блюдо из сырой рыбы, мы никогда не узнаем, что там было в плане гигиены, когда эту рыбу выращивали, хранили и везли, заключил эксперт.

Ранее Умнов рассказал, что недостаточно термически обработанное мясо степени Medium и Medium Rare может содержать патогенные микроорганизмы, такие как кампилобактер. Они обычно обитают в кишечнике крупного рогатого скота, но после его гибели мигрируют в мышечные ткани, а оттуда попадают в организм человека.