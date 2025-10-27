Бывший СССР
ВСУ контратаковали в Сумской области и потеряли большую часть штурмовой группы

ВСУ потеряли 80 процентов штурмовой группы в контратаке в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести контратаку в Сумской области, но потеряли 80 процентов штурмовой группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур.

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового полка. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.

Силовики также сообщили, что бойцы северной группировки российских войск в Сумской области продвинулись на 200 метров в лесополосах на правом фланге наступления. По словам источника, им удалось сделать это благодаря отражению контратаки украинских военных.

Ранее в силовых структурах сообщили, что российские войска полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ при контратаке в Сумской области. Отмечается, что поражение украинским военным было нанесено с помощью артиллерии.

