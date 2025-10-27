Из жизни
20:03, 27 октября 2025Из жизни

Выбрана самая красивая девушка США впервые после грандиозного скандала

На конкурсе красоты «Мисс США» победила 22-летняя бывшая чирлидерша Одди Экерт
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Кадр: Sharron Melton / YouTube

В США прошел конкурс красоты «Мисс США», победительницей стала 22-летняя Одди Экерт из штата Небраска. Об этом сообщает CNN.

Финал состоялся в пятницу, 24 октября, в штате Невада. Экерт, бывшая чирлидерша и выпускница Университета Небраски-Линкольна, упала на колени от избытка эмоций, когда услышала, что ее выбрали самой красивой девушкой страны. Второе и третье место заняли представительницы штатов Нью-Джерси и Орегон.

Вопреки многолетней традиции, корону победительнице впервые вручала не прошлая обладательница титула «Мисс США», а действующая «Мисс Вселенная», Виктория Кьер Тейлвиг. Мисс США Альма Купер, победившая в 2024 году и вскоре оказавшаяся в центре грандиозного скандала, даже не приехала на финал.

В мае 2024 года от титула впервые в истории отказалась Мисс США Ноэлия Фойгт, а два дня спустя то же сделала Юная мисс США Умасофия Шривастава. Девушки обвинили организаторов конкурса в «токсичной рабочей атмосфере, которая в лучшем случае выражается в плохом менеджменте, а в худшем — в травле и домогательствах».

Нынешний финал конкурса красоты проходил уже с новыми организаторами. При этом Фойгт неожиданно вернулась на конкурс в качестве ведущей официальной онлайн-трансляции, а также провела один из предварительных этапов конкурса.

    Все новости