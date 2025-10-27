Южнокорейскую бригаду с российскими Т-80У показали на видео

Бригаду ВС Республики Корея с российскими танками Т-80У показали на видео

Колонну 3-й танковой бригады Вооруженных сил (ВС) Республики Корея, которая вооружена российскими танками Т-80У, показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видны Т-80У в характерном окрасе корейских ВС. Третья бригада сухопутных войск республики является единственным соединением ВС, которое эксплуатирует российскую технику.

В 1990-2000-е годы Южная Корея получила 80 советских танков Т-80У и Т-80УК, которые были переданы в рамках погашения советского долга. Также ВС республики получили 70 боевых машин пехоты БМП-3.

Т-80У стал одним из последних серийных танков СССР. Машина отличалась от прошлых модификаций Т-80 усиленным бронированием башни, более совершенным оборудованием и наличием динамической защиты «Контакт-5». Мобильность 46-тонного танка обеспечивал газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил.

В июле стало известно, что российские танкисты установили новый рекорд скорости для танка Т-80БВМ. Машина, которая двигалась по пересеченной местности, разогналась до 86 километров в час.