Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 27 октября 2025Наука и техника

Южнокорейскую бригаду с российскими Т-80У показали на видео

Бригаду ВС Республики Корея с российскими танками Т-80У показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Колонну 3-й танковой бригады Вооруженных сил (ВС) Республики Корея, которая вооружена российскими танками Т-80У, показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видны Т-80У в характерном окрасе корейских ВС. Третья бригада сухопутных войск республики является единственным соединением ВС, которое эксплуатирует российскую технику.

В 1990-2000-е годы Южная Корея получила 80 советских танков Т-80У и Т-80УК, которые были переданы в рамках погашения советского долга. Также ВС республики получили 70 боевых машин пехоты БМП-3.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-80: производство и боевое применение. В чем его превосходство над дизельными танками
Танк Т-80: производство и боевое применение.В чем его превосходство над дизельными танками
13 декабря 2024

Т-80У стал одним из последних серийных танков СССР. Машина отличалась от прошлых модификаций Т-80 усиленным бронированием башни, более совершенным оборудованием и наличием динамической защиты «Контакт-5». Мобильность 46-тонного танка обеспечивал газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил.

В июле стало известно, что российские танкисты установили новый рекорд скорости для танка Т-80БВМ. Машина, которая двигалась по пересеченной местности, разогналась до 86 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кремль готов». Лавров заявил о согласии Путина принять концепцию США по Украине

    Россиян предупредили о проблемах с поставками продовольствия

    Россиянка описала столицу Пакистана фразой «на улицах полно мусора и пахнет мочой»

    Замеченный над Москвой яркий светящийся объект сняли на видео

    Женщина попыталась отомстить мужу за скучный брак и сама осталась в дураках

    Дочь Джуда Лоу с голой грудью пообедала на лестнице

    Собянин сообщил о сбитии 35 дронов за ночь на подлете к Москве

    Готовность Индии покупать российский уголь оценили

    Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу артистке

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости