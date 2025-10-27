Мир
04:14, 27 октября 2025Мир

Забор на границе Финляндии с Россией стал туристической достопримечательностью

Yle: Забор на границе Финляндии с РФ стал туристической достопримечательностью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press

Построенный на границе Финляндии с Россией забор стал туристической достопримечательностью для финнов. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на начальника пограничного поста Юсси Пеккалу.

Утверждается, что туристы часто хотят посмотреть на забор поближе, из-за чего заходят на закрытую территорию. Нарушения, которых в этом году произошло более 50, обычно классифицируются как незначительные и наказываются штрафом.

«Вдоль восточной границы есть много мест, где пограничная зона граничит, например, с дорогой. Если между дорогой и заграждением нет леса или холма, можно увидеть как ограду, так и российскую сторону», — отметил начальник.

В ноябре 2023 года власти Финляндии закрыли сухопутную границу с Россией. Кроме того, был принят законопроект, запрещающий россиянам покупать недвижимость на территории страны.

