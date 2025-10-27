Заявивший об угрозах от фанатов Пугачевой продюсер рассказал о своем состоянии

Продюсер Дзюник сообщил, что чувствует себя лучше после операции на сердце

Бывший концертный директор группы «Тату», экс-продюсер певца Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник рассказал о своем состоянии после операции на сердце. Его слова приводит «Абзац».

«Мне намного лучше. Только вчера начал ходить. Реабилитацию прохожу, стараюсь двигаться по мере возможности», — поделился Дзюник. Он добавил, что через несколько дней, вероятно, отправится домой.

24 октября Дзюник сообщил, что его госпитализировали из-за проблем с сердцем. По словам продюсера, причиной плохого самочувствия стали угрозы со стороны фанатов певицы Аллы Пугачевой. Якобы неизвестные звонили ему и просили перестать «трепаться», после чего у Дзюника началась тахикардия.