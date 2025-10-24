Продюсер Киркорова прокомментировал свою госпитализацию

Продюсер Киркорова Дзюник заявил, что попал в больницу из-за проблем с сердцем

Продюсер певца Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник рассказал, почему оказался в больнице. Его слова передает Telegram-канал Mash.

По словам Дзюника, его госпитализировали из-за проблем с сердцем, говорит, что его довели фанаты Аллы Пугачевой. Якобы неизвестные звонили ему и просили перестать «трепаться».

«Если ты не замолчишь, мол, объясним, как это делается», — сказал он.

После звонков продюсеру стало плохо, у него началась тахикардия. Дзюнику сделали операцию на сердце, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии, ему предстоит еще 10 дней реабилитации.

Ранее сообщалось, что бывший концертный директор группы «Тату» и других известных артистов Леонид Дзюник попал в больницу после нападения.