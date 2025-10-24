Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:13, 24 октября 2025Культура

Продюсер Киркорова прокомментировал свою госпитализацию

Продюсер Киркорова Дзюник заявил, что попал в больницу из-за проблем с сердцем
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер певца Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник рассказал, почему оказался в больнице. Его слова передает Telegram-канал Mash.

По словам Дзюника, его госпитализировали из-за проблем с сердцем, говорит, что его довели фанаты Аллы Пугачевой. Якобы неизвестные звонили ему и просили перестать «трепаться».

«Если ты не замолчишь, мол, объясним, как это делается», — сказал он.

После звонков продюсеру стало плохо, у него началась тахикардия. Дзюнику сделали операцию на сердце, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии, ему предстоит еще 10 дней реабилитации.

Ранее сообщалось, что бывший концертный директор группы «Тату» и других известных артистов Леонид Дзюник попал в больницу после нападения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    В российском регионе в МЧС появился новый пушистный сотрудник по кличке Рыжий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости