Женщинам назвали сексуальную практику для усиления оргазма

Секс-коуч Джиджи Энгл рассказала о сексуальной практике, которая одновременно приносит удовольствие и мужчине, и женщине. Об этом она поговорила с изданием Metro.

Энгл отметила, что прием называется «помпуар» и подразумевает сокращение мышц влагалища во время полового акта. По ее словам, мускулатура тазового дна настолько сильна, что при регулярных тренировках можно научиться выполнять разнообразные движения: сжимание, захват, вытягивание, скручивание, пульсацию и сосание. «Имея сильные мышцы тазового дна, вы можете заставить его достичь сильного оргазма», — говорит специалистка.

При этом она утверждает, что сжимание интимных мышц во время секса приносит удовольствие не только мужчине, но и женщине. Ритмичные движения усиливают приток крови к органам малого таза, за счет чего усиливается возбуждение.

Ранее сексолог Шеннон Чавес перечислила позы в сексе для стимуляции точки G. По ее словам, воздействовать на эрогенную зону можно, если немного усовершенствовать позы «ложечки» и «наездницы».