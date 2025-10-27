Россия
01:32, 27 октября 2025

Жители дома в Донецке срочно покинули квартиры после удара ВСУ

ТАСС: В Донецке после удара ВСУ произошел пожар в доме
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Пожар случился в жилом многоквартирном доме, расположенном в Ленинском районе Донецка, после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журналист издания ТАСС.

Как уточняется, разгоревшееся пламя огнеборцы тушат на четвертом и восьмом этажах. Проводится эвакуация жителей.

Ночью 26 октября сообщалось, что украинские войска нанесли удары по жилым массивам в Донецке. Прилеты дронов по мирным объектам были совершены с интервалом в десять минут.

24 октября беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в подмосковном Красногорске. Дрон пробил стену и сдетонировал — взрывная волна повредила вторую стену дома на противоположной стороне.

