Жителям Прибалтики предложили переехать в Омскую область

Хоценко предложил притесняемым жителям Прибалтики переехать в Омскую область
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Global Look Press

Жители Прибалтики, которые не хотят мириться с запретом русского языка и другими притеснениями, могут переехать жить в Омскую область. Такое решение предложил губернатор российского региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Хоценко озвучил свое предложение на фоне новостей о том, что Латвия обсуждает возможность запретить говорить по-русски в госучреждениях, а Литва планирует закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград.

«Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики, вне зависимости от национальности — если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности — добро пожаловать в Омск!» — написал губернатор области.

Ранее министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту протеста Литве в связи с односторонним закрытием границы. В Минске заявили, что оно было осуществлено без какого-либо предварительного уведомления.

