Актер «Папиных дочек» вышел на связь после обвинений в покушении на бывшую жену

Актер «Папиных дочек» Казаков посмеялся над обвинениями в покушении на экс-жену

Звезда сериала Папины дочки Михаил Казаков вышел на связь после обвинений в избиении детей и покушении на жизнь бывшей жены. Его комментарий публикует Super.ru в Telegram-канале.

Актер уточнил, что смотрел эфир «Пусть говорят», в котором экс-супруга артиста Елена и падчерица Виктория рассказали о домашнем насилии в семье, вместе с сыном Мирославом, который живет с ним после развода.

«Мы долго с Миром сегодня смеялись над этим моментом. Лучше [у моей падчерицы Виктории] спросить, для чего она все рассказала на шоу, но предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся туманны, как и цели преследуемые ее мамой», — сказал Казаков.

На шоу «Пусть говорят» Виктория сообщила, что отчим бросался на семью с дрелью в приступах паранойи, когда искал людей в стенах и шкафах. Бывшая жена актера добавила, что однажды он пытался проткнуть ее шампуром.