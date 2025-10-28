Акции договорившейся о работе через ChatGPT платежной системы резко подорожали

Акции PayPal выросли на 14 % на фоне ее договоренностей о партнерстве с OpenAI

Стоимость акций американской платежной системы PayPal взлетела на премаркете на фоне информации о достигнутых с OpenAI договоренностей об интеграции ее цифрового кошелька в ChatGPT. О резком подорожании бумаг, составившем 14 процентов, сообщает CNBC.

Отмечается, что механизм, который будет внедрен в рамках партнерства компаний, даст возможность пользователям сразу же оплачивать товары, найденные при помощи искусственного интеллекта, а в связи с тем, что PayPal подключит свою торговую экосистему к сети OpenAI, продавцы смогут предлагать свои товары и услуги в ChatGPT.

«У нас есть сотни миллионов лояльных владельцев кошельков PayPal, которые теперь смогут нажать кнопку «Купить с PayPal» на ChatGPT и безопасно совершать покупки», — цитирует телеканал гендиректора платежной системы Алекса Крисса.

К моменту написания материала рост стоимости акций PayPal скорректировался до 11,48 процента, или примерно 78,31 доллара за штуку.

Ранее 28 октября стало известно, что в третьем квартале чистая прибыль PayPal выросла год к году на 24 процента, составив 1,25 миллиарда долларов.