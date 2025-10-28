Ушедшая из России платежная система добилась резкого роста прибыли

PayPal: В III квартале прибыль выросла до 1,25 миллиарда долларов

В III квартале 2025 года чистая прибыль платежной системы PayPal выросла на 24 процента относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сказано в документах этой компании.

Соответствующий показатель вырос до 1,25 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль увеличилась на 12 процентов, а выручка — на семь. Общий объем платежей на платформах системы вырос на восемь процентов и оценивается в 458,1 миллиарда долларов.

При этом количество обработанных транзакций уменьшилось на пять процентов, до 6,3 миллиарда. Активных аккаунтов стало больше на процент и составило 438 миллионов.

Ранее сообщалось, что PayPal — это одна из 46 американских компаний, которые занимались в РФ финансовыми и платежными услугами и ушли из России после 2022 года. Примеру PayPal последовали Mastercard, Visa и CityGroup.

В конце сентября прошлого года появилась информация, что PayPal собралась взимать комиссию с россиян, которые не пользовались своими счетами в течение последнего года.