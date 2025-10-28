Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 28 октября 2025Экономика

Ушедшая из России платежная система добилась резкого роста прибыли

PayPal: В III квартале прибыль выросла до 1,25 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Thomas Fuller / Globallookpress.com

В III квартале 2025 года чистая прибыль платежной системы PayPal выросла на 24 процента относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сказано в документах этой компании.

Соответствующий показатель вырос до 1,25 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль увеличилась на 12 процентов, а выручка — на семь. Общий объем платежей на платформах системы вырос на восемь процентов и оценивается в 458,1 миллиарда долларов.

При этом количество обработанных транзакций уменьшилось на пять процентов, до 6,3 миллиарда. Активных аккаунтов стало больше на процент и составило 438 миллионов.

Ранее сообщалось, что PayPal — это одна из 46 американских компаний, которые занимались в РФ финансовыми и платежными услугами и ушли из России после 2022 года. Примеру PayPal последовали Mastercard, Visa и CityGroup.

В конце сентября прошлого года появилась информация, что PayPal собралась взимать комиссию с россиян, которые не пользовались своими счетами в течение последнего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

    Уголовник наказал россиянку за отказ познакомиться

    В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

    Уставший тигр показал россиянам любимые позы для сна и попал на видео

    Врач назвала настоящую причину цистита

    Премьер Дании не смогла ответить на вопрос про неопознанные дроны

    Samsung представила смартфон с тройным экраном

    Российской журналистке Баязитовой отменили смягчение приговора

    США уничтожили несколько судов в Тихом океане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости