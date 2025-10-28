Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 28 октября 2025Из жизни

Акула попыталась оторвать руку дайверу

В США акула напала на 46-летнего дайвера
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gil Cohen Magen / Xinhua / Globallookpress.com

В США акула напала на 46-летнего мужчину, занимавшегося подводным плаванием недалеко от Майами. Об этом сообщает телеканал CBS Miami.

Инцидент произошел в субботу утром, 25 октября, когда группа друзей находилась примерно в 30 километрах от Майами. Йосвани Эчеваррия получил серьезные травмы руки. Спасатели доставили его в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Мне наложили 27 швов. Акула попыталась оторвать мне руку и могла легко это сделать», — рассказал Эчеваррия, который сейчас проходит лечение. Мужчина, переехавший в США с Кубы три года назад, заявил, что теперь надолго откажется от погружений. «Я любил подводное плавание, но теперь потребуется много времени, чтобы снова войти в воду», — признался он.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

Ранее сообщалось, что у берегов австралийского острова Кенгуру узкозубая акула покусала 50-летнего серфера. Несмотря на раны, он сам добрался до больницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    Экономист назвала размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

    Трамп счел экс-лидера Бразилии неудачником

    Будущим родителям раскрыли сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году

    В России заявили о попытках Запада сорвать диалог Путина и Трампа

    Акула попыталась оторвать руку дайверу

    Семья невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одной детали в прошлом жениха

    Новая премьер Японии решила исполнить желание Трампа

    Маск пригрозил уходом из Tesla и потребовал компенсацию

    В МВД озвучили последствия сохранения госномеров без триколора для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости