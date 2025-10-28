Акула попыталась оторвать руку дайверу

В США акула напала на 46-летнего дайвера

В США акула напала на 46-летнего мужчину, занимавшегося подводным плаванием недалеко от Майами. Об этом сообщает телеканал CBS Miami.

Инцидент произошел в субботу утром, 25 октября, когда группа друзей находилась примерно в 30 километрах от Майами. Йосвани Эчеваррия получил серьезные травмы руки. Спасатели доставили его в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Мне наложили 27 швов. Акула попыталась оторвать мне руку и могла легко это сделать», — рассказал Эчеваррия, который сейчас проходит лечение. Мужчина, переехавший в США с Кубы три года назад, заявил, что теперь надолго откажется от погружений. «Я любил подводное плавание, но теперь потребуется много времени, чтобы снова войти в воду», — признался он.

Ранее сообщалось, что у берегов австралийского острова Кенгуру узкозубая акула покусала 50-летнего серфера. Несмотря на раны, он сам добрался до больницы.