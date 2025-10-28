Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:01, 28 октября 2025Из жизни

Антимонархист набросился на Карла III с неприятными вопросами об опальном брате

Активист набросился на Карла III с неприятными вопросами о принце Эндрю
Никита Савин
Никита Савин

В Великобритании активист антимонархической группы «Республика» набросился на Карла III с неприятными вопросами о его опальном младшем брате. Об этом сообщает Daily Mail.

Монарх столкнулся с агрессивно настроенным молодым человеком после визита в Личфилдский собор в графстве Стаффордшир. Когда Карл III вышел к гражданам после посещения церкви, активист, стоявший у ограждения, начал выкрикивать вопросы о принце Эндрю. «Вы давно знали об Эндрю и Эпштейне? Вы попросили полицию прикрыть Эндрю?» — спросил антимонархист короля.

Карл III проигнорировал крикуна, пришедшие на встречу люди требовали, чтобы он замолчал. На записи также видно, как сотрудник охраны направляется к молодому человеку, а из толпы его хватают за капюшон и пытаются вытащить из первых рядов.

Материалы по теме:
В королевской семье с ужасом ждут смерти Карла III. Почему всех так пугает, что новым монархом станет принц Уильям?
В королевской семье с ужасом ждут смерти Карла III.Почему всех так пугает, что новым монархом станет принц Уильям?
8 октября 2024
«У него одна страсть — секс» Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс»Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
11 июня 2024

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре. Принцу грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога.

Кроме того, как пишет The Telegraph, на отказ принца Эндрю от титулов повлиял шпионский скандал. В конце 2024 года выяснилось, что одним из ближайших советников младшего брата короля был предприниматель Ян Тэн Бо, которого обвинили в шпионаже в пользу Китая.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

    Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

    81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

    Установлен отдавший приказ на убийство российских военнопленных подполковник ВСУ

    Симоньян прислали повестку в суд

    Зеленский анонсировал встречу для обсуждения прекращения огня

    Расходы на введение НДС для операций по банковским картам оценили

    Боец UFC из России ответила высказавшемуся о ее национальности фанату

    В МИД рассказали о работе разведки НАТО у границ России

    Суд в Москве запретил сдавать жилье «только мусульманам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости