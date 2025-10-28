Антимонархист набросился на Карла III с неприятными вопросами об опальном брате

Активист набросился на Карла III с неприятными вопросами о принце Эндрю

В Великобритании активист антимонархической группы «Республика» набросился на Карла III с неприятными вопросами о его опальном младшем брате. Об этом сообщает Daily Mail.

Монарх столкнулся с агрессивно настроенным молодым человеком после визита в Личфилдский собор в графстве Стаффордшир. Когда Карл III вышел к гражданам после посещения церкви, активист, стоявший у ограждения, начал выкрикивать вопросы о принце Эндрю. «Вы давно знали об Эндрю и Эпштейне? Вы попросили полицию прикрыть Эндрю?» — спросил антимонархист короля.

Карл III проигнорировал крикуна, пришедшие на встречу люди требовали, чтобы он замолчал. На записи также видно, как сотрудник охраны направляется к молодому человеку, а из толпы его хватают за капюшон и пытаются вытащить из первых рядов.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре. Принцу грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога.

Кроме того, как пишет The Telegraph, на отказ принца Эндрю от титулов повлиял шпионский скандал. В конце 2024 года выяснилось, что одним из ближайших советников младшего брата короля был предприниматель Ян Тэн Бо, которого обвинили в шпионаже в пользу Китая.