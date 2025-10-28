Австрийский лыжник назвал слова олимпийской чемпионки из России бредом

Лыжник Фермойлен назвал предложение Степановой ему забеременеть бредом

Австрийский лыжник Мика Фермойлен прокомментировал слова олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой об отсутствии допинг-тестирования из-за беременности. Его цитирует Sport24.

Спортсмен назвал высказывания Степановой о том, что ему самому нужно забеременеть, чтобы не проходить допинг-тестирование, бредом. Он обратил внимание, что спортсменок в положении также проверяет WADA.

25 октября Фермойлен заявил, что скандинавов беспокоит ситуация с допингом в России. Австрийцу не понравилось, что Степанову за последние полтора года проверили на допинг лишь раз. «Так забеременей, какие проблемы!» — пошутила в ответ россиянка.

Фермойлен дважды участвовал в Олимпийских играх и является серебряным призером чемпионата мира 2023 года. Степанова — олимпийская чемпионка Пекина‑2022 в эстафете.