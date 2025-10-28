Спорт
10:33, 28 октября 2025

Австрийский лыжник назвал слова олимпийской чемпионки из России бредом

Лыжник Фермойлен назвал предложение Степановой ему забеременеть бредом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carl Sandin / Globallookpress.com

Австрийский лыжник Мика Фермойлен прокомментировал слова олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой об отсутствии допинг-тестирования из-за беременности. Его цитирует Sport24.

Спортсмен назвал высказывания Степановой о том, что ему самому нужно забеременеть, чтобы не проходить допинг-тестирование, бредом. Он обратил внимание, что спортсменок в положении также проверяет WADA.

25 октября Фермойлен заявил, что скандинавов беспокоит ситуация с допингом в России. Австрийцу не понравилось, что Степанову за последние полтора года проверили на допинг лишь раз. «Так забеременей, какие проблемы!» — пошутила в ответ россиянка.

Фермойлен дважды участвовал в Олимпийских играх и является серебряным призером чемпионата мира 2023 года. Степанова — олимпийская чемпионка Пекина‑2022 в эстафете.

