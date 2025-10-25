Спорт
17:53, 25 октября 2025Спорт

Лыжница иронично ответила заявившему о негативном отношении к россиянам австрийцу

Лыжница Степанова о словах Фермойлена о допинге в России: Так забеременей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале иронично ответила австрийскому лыжнику Мике Фермойлену, заявившему о негативном отношении к россиянам.

Австрийцу не понравилось, что Степанову за последние полтора года проверили на допинг лишь раз. «Так забеременей, какие проблемы!» — пошутила она. Она обратила внимание, что недавно стала матерью, поэтому Всемирное антидопинговое агентство не должно было ее проверять.

Ранее 25 октября Фермойлен заявил, что скандинавов беспокоит ситуация с допингом в России. «Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно», — посчитал он.

Фермойлен дважды участвовал в Олимпийских играх и является серебряным призером чемпионата мира 2023 года. Степанова — олимпийская чемпионка Пекина‑2022 в эстафете.

.
