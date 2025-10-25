Австрийский лыжник объяснил негативное отношение скандинавов к российским спортсменам

Лыжник Фермойлен: Скандинавов беспокоит ситуация с допингом в России

Австрийский лыжник Мика Фермойлен объяснил, почему спортсмены из стран Скандинавии негативно относятся к возвращению российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Sport24.

Фермойлен заявил, что существует несколько причин, по которым скандинавы не хотят соревноваться с россиянами. «В первую очередь, продолжающийся конфликт. К тому же, их беспокоит ситуация с допингом в России. Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно», — посчитал он.

Фермойлен отметил, что проверки на допинг должны быть регулярными. «Мы находимся в спорте высших достижений», — подчеркнул он.

Ранее австриец нецензурно высказался в адрес олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой. Спортсмен подчеркнул, что его возмущение вызвало то, что Степанова, тренируясь в австрийском Рамзау, одновременно критикует Запад в своих соцсетях.

Фермойлен дважды участвовал в Олимпийских играх и является серебряным призером чемпионата мира 2023 года. Степанова — олимпийская чемпионка Пекина‑2022 в эстафете.