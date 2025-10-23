Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:54, 23 октября 2025Спорт

Австрийский лыжник объяснил нецензурную брань в адрес российской олимпийской чемпионки

Лыжник Фермойлен: Возмущает, что Степанова критикует Запад, но тренируется там
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австрийский лыжник Мика Фермойлен объяснил, почему нецензурно высказался в адрес олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой. Его слова приводит Odds.ru.

Фермойлен заявил, что не питает неприязни к россиянам и считает себя другом русского народа, однако не поддерживает российскую политику. Спортсмен подчеркнул, что его возмущение вызвало то, что Степанова, тренируясь в австрийском Рамзау, одновременно критикует Запад в своих соцсетях. «Если ей здесь так плохо, непонятно, зачем приезжать, — посчитал он.

Фермойлен дважды участвовал в Олимпийских играх и является серебряным призером чемпионата мира 2023 года. Степанова — олимпийская чемпионка Пекина‑2022 в эстафете.

Ранее Фермойлен раскритиковал спортивную форму трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. По его мнению, технически Большунов выглядит не слишком хорошо.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Глава МИД Венгрии заявил об одержимости ЕС войной

    Россиянин вывез редчайшую монету времен СССР и лишился ее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости