Австрийский лыжник объяснил нецензурную брань в адрес российской олимпийской чемпионки

Лыжник Фермойлен: Возмущает, что Степанова критикует Запад, но тренируется там

Австрийский лыжник Мика Фермойлен объяснил, почему нецензурно высказался в адрес олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой. Его слова приводит Odds.ru.

Фермойлен заявил, что не питает неприязни к россиянам и считает себя другом русского народа, однако не поддерживает российскую политику. Спортсмен подчеркнул, что его возмущение вызвало то, что Степанова, тренируясь в австрийском Рамзау, одновременно критикует Запад в своих соцсетях. «Если ей здесь так плохо, непонятно, зачем приезжать, — посчитал он.

Фермойлен дважды участвовал в Олимпийских играх и является серебряным призером чемпионата мира 2023 года. Степанова — олимпийская чемпионка Пекина‑2022 в эстафете.

Ранее Фермойлен раскритиковал спортивную форму трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. По его мнению, технически Большунов выглядит не слишком хорошо.