Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:53, 28 октября 2025Спорт

Боец UFC из России ответила высказавшемуся о ее национальности фанату

Боец UFC из России Яна Сантос обвинила в дискриминации поклонника в соцсети
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @yanamma

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Яна Сантос (Куницкая) ответила в социальных сетях высказавшемуся о ее национальности фанату. Публикация доступна в социальной сети X.

Спортсменка выложила фотографию комментария, где подписчик в другой социальной сети назвал причиной ее успехов брак с известным спортсменом. «Я: тренируюсь почти четверть века и борюсь даже после рождения ребенка. Интернет: все дело в члене», — написала Сантос.

В ответ один из пользователей заступился на спортсменку, отметив что она замечательная, несмотря на свою национальность. «"Хоть ты и русская?" Вау, это самая милая форма дискриминации, с которой я когда-либо сталкивалась. Спасибо!» — ответила Сантос.

35-летняя Сантос — уроженка города Мурманска. Спортсменка занимает пятую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. В 2021 году Куницкая вышла за бразильского бойца UFC Тиаго Сантоса и сменила фамилию.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

    Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

    81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

    Установлен отдавший приказ на убийство российских военнопленных подполковник ВСУ

    Симоньян прислали повестку в суд

    Зеленский анонсировал встречу для обсуждения прекращения огня

    Расходы на введение НДС для операций по банковским картам оценили

    Боец UFC из России ответила высказавшемуся о ее национальности фанату

    В МИД рассказали о работе разведки НАТО у границ России

    Суд в Москве запретил сдавать жилье «только мусульманам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости