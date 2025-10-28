Боец UFC из России ответила высказавшемуся о ее национальности фанату

Боец UFC из России Яна Сантос обвинила в дискриминации поклонника в соцсети

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Яна Сантос (Куницкая) ответила в социальных сетях высказавшемуся о ее национальности фанату. Публикация доступна в социальной сети X.

Спортсменка выложила фотографию комментария, где подписчик в другой социальной сети назвал причиной ее успехов брак с известным спортсменом. «Я: тренируюсь почти четверть века и борюсь даже после рождения ребенка. Интернет: все дело в члене», — написала Сантос.

В ответ один из пользователей заступился на спортсменку, отметив что она замечательная, несмотря на свою национальность. «"Хоть ты и русская?" Вау, это самая милая форма дискриминации, с которой я когда-либо сталкивалась. Спасибо!» — ответила Сантос.

35-летняя Сантос — уроженка города Мурманска. Спортсменка занимает пятую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. В 2021 году Куницкая вышла за бразильского бойца UFC Тиаго Сантоса и сменила фамилию.