Бывшая жена Павла Мамаева вышла в свет в наряде почти за три миллиона рублей

Модель Алана Мамаева вышла в свет в наряде за 2,9 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Persona Stars / 053 / Legion-Media

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева манекенщица Алана Мамаева вышла в свет в наряде почти за три миллиона рублей. Соответствующий пост публикует Telegram-канал «Звездач».

Редакторы издания обратили внимание на образ модели, состоящий из черного платья-пиджака, стоимость которого составила 119 тысяч рублей и белых туфель Balenciaga за 79,95 тысячи рублей. В качестве аксессуаров звезда выбрала сумку Hermes в тон обуви, которая оценивается в 2,74 миллиона рублей.

Общая стоимость наряда Мамаевой составила 2,9 миллиона рублей.

В октябре бывшая жена Мамаева возмутилась полными моделями на показе Victoria’s Secret. Блогерша призналась, что испытала смешанные чувства во время просмотра дефиле.

