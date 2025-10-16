Ценности
17:27, 16 октября 2025Ценности

Бывшая жена Павла Мамаева возмутилась полными моделями на показе Victoria’s Secret

Манекенщица Мамаева возмутилась плюс-сайз-моделями на показе Victoria’s Secret
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева манекенщица Алана Мамаева возмутилась полными моделями на показе Victoria’s Secret. Соответствующий комментарий публикует The Voice.

38-летняя блогерша призналась, что испытала смешанные чувства во время просмотра дефиле. По ее словам, ей было неприятно смотреть на плюс-сайз-моделей, среди которых оказались звезда популярного телесериала «Эйфория» Барби Феррейра и известная манекенщица Эшли Грэм.

«Ты привыкаешь к тому, что на шоу Victoria’s Secret ты видишь идеальных глянцевых моделей, которых фактически не должно существовать. И вот эти ангелы спустились на подиум и ты видишь их вживую. Когда выходили модели plus-size, у меня было ощущение какой-то неловкости», — заявила она.

В сентябре Алана Мамаева приняла участие в корейской Неделе моды и восхитила дизайнеров худобой. Манекенщица рассказала, что по сравнению с местными моделями она абсолютно здоровый человек. По словам Мамаевой, дизайнеры пришли в восторг от ее телосложения.

