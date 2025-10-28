Бывший офис Sony отсудил у «Синема Парка» почти полмиллиарда рублей

Суд обязал «Синема Парк» выплатить Sony Pictures 436 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы обязал объединенную киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» выплатить почти 436 миллионов рублей бывшему российскому подразделению Sony Pictures. Об этом говорится в материалах суда, передает РБК.

Истцом выступила компания «Контент-клуб», которая до 2022 года представляла интересы Sony Pictures в России под прежним названием «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг». После ухода американской студии из страны в марте 2022 года организация начала добиваться возврата долгов за показы фильмов.

По словам представителей компании, речь идет о непогашенных выплатах по договору 2019 года и начисленных процентах. В частности, задолженность образовалась за демонстрацию фильма «Анчартед: На картах не значится». Суд удовлетворил иск 28 октября.

«Контент-клуб» с начала 2025 года подал десятки исков к разным киносетям на общую сумму более миллиарда рублей, однако большинство дел удалось урегулировать мирно. Иск против «Синема Парка» оказался крупнейшим.

Еще одно разбирательство — на сумму 122 миллиона рублей — компания ведет с другим юрлицом объединенной сети, «Райзинг Стар Медиа». Заседание по этому делу назначено на 11 декабря.

Тем временем у истории есть продолжение: в августе структуры «Синема Парка» и «Формулы Кино» подали встречный иск к бывшему офису Sony. Киносеть требует с него почти 578 миллионов рублей за упущенную выгоду.

По словам представителей сети, с 2022 по 2025 год в мировом прокате вышло 15 фильмов Sony Pictures, которые не были показаны в России легально. Потери «Синема Парк» оценил, исходя из мировых сборов и количества своих залов. Судебные процессы по этим искам продолжаются.

Ранее сообщалось, что в России продолжают вести бизнес 328 американских компаний, хотя до февраля 2022 года их было больше 800.