Часть россиян освободили от платы за капремонт

В Москве освободили нежилые помещения от платы за капремонт при реновации

Собственников нежилых помещений в многоквартирных домах освободили от платы за капремонт при включении здания в программу реновации Москвы. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении, передает РИА Новости.

Автором инициативы стала Московская Госдума. Изменения внесли в закон «О статусе столицы Российской Федерации». Согласно поправкам, собственники нежилых помещений освобождаются от внесения взносов за ремонт общего имущества со дня утверждения программы реновации. При этом ранее уплаченные средства пойдут на реализацию реновации.

Закон также закрепит особенности передачи прав на специальный счет после перехода городу права собственности на все помещения в доме, если собственники выбрали такой счет в качестве способа формирования фонда капремонта.

