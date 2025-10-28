Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:31, 28 октября 2025Экономика

Часть россиян освободили от платы за капремонт

В Москве освободили нежилые помещения от платы за капремонт при реновации
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Собственников нежилых помещений в многоквартирных домах освободили от платы за капремонт при включении здания в программу реновации Москвы. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении, передает РИА Новости.

Автором инициативы стала Московская Госдума. Изменения внесли в закон «О статусе столицы Российской Федерации». Согласно поправкам, собственники нежилых помещений освобождаются от внесения взносов за ремонт общего имущества со дня утверждения программы реновации. При этом ранее уплаченные средства пойдут на реализацию реновации.

Закон также закрепит особенности передачи прав на специальный счет после перехода городу права собственности на все помещения в доме, если собственники выбрали такой счет в качестве способа формирования фонда капремонта.

Ранее в России предложили разрешить управляющим компаниям выбивать долги за «коммуналку» с помощью коллекторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Невзоров обвинил Собчак в пропаганде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости