Части россиян обещали резкое потепление

Вильфанд: В Омской, Томской и Кемеровской областях резко потеплеет

В ноябре в ряде регионов Сибири резко потеплеет. Такую перемену погоды части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, речь идет об Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Он напомнил, что в первые три недели октября там стояла очень холодная погода и выпадал снег, а в ближайшие дни температуры, напротив, станут плюсовыми. Аналогичная ситуация, продолжил специалист, будет и в Калининграде, где погода будет наиболее комфортной.

Ранее Вильфанд сообщил, что ноябрь в Москве будет облачным и дождливым. При этом температура воздуха в первой половине месяца будет на 1-1,5 градуса превышать климатическую норму.

