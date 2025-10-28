Наука и техника
10:36, 28 октября 2025

Дизайн дешевого iPhone раскрыли

iPhone 17e получит Dynamic Island, но останется со старым экраном 60 Гц
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Будущий iPhone 17e получит дизайн новых смартфонов Apple, но останется со старым экраном. Об этом заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

В блоге на Weibo специалист рассказал, что iPhone 17e окажется очередным дешевым телефоном Apple и выйдет в первой половине 2026 года. Аппарат получит Dynamic Island («Динамический остров») — интерактивный вырез в экране, который впервые появился в iPhone 14 Pro. Подобный элемент дизайна присутствует во всех новых смартфонах Apple, кроме 16e.

При этом инженеры Apple не собираются улучшать качество дисплея. Digital Chat Station уверен, что модель выйдет с OLED-дисплеем от iPhone 16e. Аппарат будет иметь 6,1-дюймовый экран с разрешением 2532х1170 пикселей и максимальной яркостью 1200 нит. Также он останется с частотой 60 герц, несмотря на то, что все смартфоны линейки iPhone 17 имеют дисплеи с частотой до 120 герц.

Вероятно, решение Apple связано с экономией на компонентах будущего смартфона. 16e, который вышел в феврале, оценили в 599 долларов (47 тысяч рублей).

В конце октября стало известно, что на российском рынке подешевел новый iPhone 17. Аппарат стал доступен за 87 тысяч рублей.

