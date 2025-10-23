Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:10, 23 октября 2025Наука и техника

Цена на iPhone 17 рухнула в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 подешевел в России до 87 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

На российском рынке подешевел новый iPhone 17. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты напомнили, что в конце сентября стоимость iPhone 17 впервые упала до 103 тысяч рублей. Через месяц цена на базовый смартфон снова рухнула и снизилась ниже 100 тысяч рублей — сейчас аппарат Apple можно приобрести на маркетплейсах за 87 тысяч рублей. Разница составила 16 процентов.

Авторы медиа предсказали, что до конца текущего года цена iPhone 17 с накопителем 256 гигабайт больше не будет так заметно падать и останется в пределах 85-90 тысяч рублей. «Те, кто хотел приобрести смартфон к Новому году, могут не оттягивать покупку до праздников, так как магазины повысят цены и предложат фиктивные скидки на фоне возросшего спроса», — отметили авторы.

Стартовый iPhone 17 имеет корпус из алюминия и стекла, 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор A19 и 8 гигабайт оперативной памяти. Телефон получил двойную камеру с разрешением 48 мегапикселей на каждый объектив. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3692 миллиампер-часов.

В середине октября стало известно, что iPhone 17 Pro Max подешевел до 130 тысяч рублей. За месяц цена на флагман рухнула на 27 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Эффективность санкций США против России поставили под сомнение

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Россиянка выпрыгнула из квартиры ради спасения от сожителя-тирана

    Путин поддержал сохранение за Шойгу одной должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости