Цена на iPhone 17 рухнула в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 подешевел в России до 87 тысяч рублей

На российском рынке подешевел новый iPhone 17. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты напомнили, что в конце сентября стоимость iPhone 17 впервые упала до 103 тысяч рублей. Через месяц цена на базовый смартфон снова рухнула и снизилась ниже 100 тысяч рублей — сейчас аппарат Apple можно приобрести на маркетплейсах за 87 тысяч рублей. Разница составила 16 процентов.

Авторы медиа предсказали, что до конца текущего года цена iPhone 17 с накопителем 256 гигабайт больше не будет так заметно падать и останется в пределах 85-90 тысяч рублей. «Те, кто хотел приобрести смартфон к Новому году, могут не оттягивать покупку до праздников, так как магазины повысят цены и предложат фиктивные скидки на фоне возросшего спроса», — отметили авторы.

Стартовый iPhone 17 имеет корпус из алюминия и стекла, 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор A19 и 8 гигабайт оперативной памяти. Телефон получил двойную камеру с разрешением 48 мегапикселей на каждый объектив. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3692 миллиампер-часов.

В середине октября стало известно, что iPhone 17 Pro Max подешевел до 130 тысяч рублей. За месяц цена на флагман рухнула на 27 процентов.