Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 подешевел для рынка России до 103 тысяч рублей

Новый iPhone 17 впервые подешевел для российских пользователей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Аппарат обнаружили на одном из маркетплейсах, где его оценили в 103 тысячи рублей. Журналисты напомнили, что на старте продаж стоимость базовой версии с 256 гигабайтами встроенной памяти составляла 110 тысяч рублей. Таким образом, гаджет подешевел на 7 процентов.

При этом авторы медиа рассказали, что выгоднее всего приобретать новые смартфоны Apple с доставкой из-за рубежа. Так, в ОАЭ с учетом курса валют стартовый iPhone 17 стоит 78,5 тысяч рублей. Вместе с пошлиной и доставкой аппарат обойдется в 88-90 тысяч рублей.

Девайс имеет 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц. У iPhone 17 есть чип A19, 8 гигабайт оперативной и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Также гаджет получил аккумулятор емкостью 3692 миллиампер-часов.

В конце сентября стало известно, что стоимость iPhone 16 Pro Max снизилась в России до 100 тысяч рублей. На старте продаж устройство продавали за 150 и даже 200 тысяч рублей.