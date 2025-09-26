Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 26 сентября 2025Наука и техника

iPhone 17 впервые подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 подешевел для рынка России до 103 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Новый iPhone 17 впервые подешевел для российских пользователей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Аппарат обнаружили на одном из маркетплейсах, где его оценили в 103 тысячи рублей. Журналисты напомнили, что на старте продаж стоимость базовой версии с 256 гигабайтами встроенной памяти составляла 110 тысяч рублей. Таким образом, гаджет подешевел на 7 процентов.

При этом авторы медиа рассказали, что выгоднее всего приобретать новые смартфоны Apple с доставкой из-за рубежа. Так, в ОАЭ с учетом курса валют стартовый iPhone 17 стоит 78,5 тысяч рублей. Вместе с пошлиной и доставкой аппарат обойдется в 88-90 тысяч рублей.

Девайс имеет 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц. У iPhone 17 есть чип A19, 8 гигабайт оперативной и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Также гаджет получил аккумулятор емкостью 3692 миллиампер-часов.

В конце сентября стало известно, что стоимость iPhone 16 Pro Max снизилась в России до 100 тысяч рублей. На старте продаж устройство продавали за 150 и даже 200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

    Российский посол рассказал о заказчиках терактов на «Северных потоках»

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    Москвичам пообещали заморозки в конце сентября

    Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию

    Харрис рассказала об откровенном разговоре с Зеленским в феврале 2022 года

    Ученые нашли возможное место захоронения Клеопатры и ее любовника

    iPhone 17 впервые подешевел

    Трамп подписал указ о сделке по TikTok

    Минпросвещения отказалось добавлять компьютерные игры в школьную программу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости