iPhone 16 Pro Max снова подешевел в России

Стоимость iPhone 16 Pro Max снизилась в России до 100 тысяч рублей

Выпущенный в 2024 году флагманский смартфон Apple подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что iPhone 16 Pro Max подешевел после выхода телефонов серии iPhone 17. «Стоимость прошлогоднего флагмана в России держится в районе 100 тысяч рублей», — отметили авторы. По их словам, последний раз такая цена на аппарат устанавливалась в мае. На старте продаж — осенью 2024 года — устройство продавали за 150 и даже 200 тысяч рублей.

В материале говорится, что российские магазины начали снижать цены на смартфоны Apple после выхода новых iPhone. При этом iPhone 16 Pro Max и другие аппараты бренда доступны в состоянии новых, а не восстановленных или уцененных образцов. Это означает, что девайсы 2024 года выпуска все еще привозят в РФ.

16 Pro Max имеет титановый корпус, 6,9-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор A18 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти. На задней панели устройства расположилась тройная камера с основным объективом и ультраширокоугольным сенсором разрешением 48 мегапикселей каждый. Также девайс имеет 12-мегапиксельный телеобъектив. Емкость батареи iPhone составила 4685 миллиампер-часов.

В начале сентября выяснилось, что стоимость iPhone 16 Plus снизилась до рекордной отметки на рынке. Аппарат подешевел до 67 тысяч рублей.