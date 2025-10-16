Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro Max подешевел до 130 тысяч рублей

На российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

В сентябре — как только аппарат появился в продаже — телефон оценивали в 180 тысяч рублей. Чуть позже девайс подешевел до 165 тысяч рублей. В середине октября стоимость iPhone 17 Pro Max снизилась до 130 тысяч рублей. По их словам, во столько флагман оценили на маркетплейсах. Таким образом, цена на гаджет рухнула на 27 процентов.

«В России есть мелкие магазины, которые торгуют последними айфонами по еще более низким ценам», — отметили журналисты. Они объяснили, что некоторые торговые сети привозят устройства в Россию небольшими партиями и имеют облегченную систему налогообложения.

17 Pro Max получил цельноалюминиевый корпус, 6,9-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц и топовый процессор Apple A19 Pro. Также девайс имеет 12 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый и влагозащиту. Устройство вышло с аккумулятором емкостью 4823 миллиампер-часов.

В начале октября стало известно, что ультратонкий iPhone Air подешевел в России до 100 тысяч рублей. На старте он стоил на 20 тысяч рублей дороже.