20:03, 9 октября 2025Наука и техника

iPhone Air подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone Air подешевел до 100 тысяч рублей в России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Ультратонкий iPhone Air подешевел в России до 100 тысяч рублей. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж — в середине и конце сентября — за новый аппарат просили около 120 тысяч рублей. Уже в начале октября девайс впервые подешевел. Журналисты заметили, что iPhone Air можно купить за 100 тысяч рублей. По их подсчетам, экономия составила почти 17 процентов.

Авторы издания отметили, что россияне без восторга встретили новый аппарат. «Так, доля предзаказов на сверхтонкий смартфон составила всего четыре процента. Россияне действуют прагматично — берут более универсальный iPhone 17», — говорится в материале.

Air получил самый тонкий корпус в линейке смартфонов Apple — всего 5,6 миллиметра. Аппарат имеет рамку из титана, процессор A19 Pro, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц. На задней панели смартфона находится одинарная камера разрешением 50 мегапикселей. Устройство вышло с батареей емкостью 3149 миллиампер-часов.

В начале октября стало известно, что iPhone 17 Pro впервые подешевел в России до 151 тысячи рублей. На старте продаж аппарат продавали минимум за 165 тысяч рублей.

