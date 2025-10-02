iPhone 17 Pro впервые подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro подешевел в России до 151 тысячи рублей

Новые iPhone 17 Pro впервые появились в России со скидками. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

На российских маркетплейсах приобрести модель 17 Pro можно за 151 тысячу рублей. Речь идет о стартовой версии с накопителем на 256 гигабайт памяти. В конце сентября флагман продавали за 166 тысяч рублей, в самом начале продаж — в середине сентября — девайс был доступен за рекордные 165 тысяч рублей. Экономия составила 9 процентов.

«До сих пор наиболее выгодным вариантом покупки iPhone в России является заказ из-за рубежа», — отметили журналисты. Так, в ОАЭ они нашли iPhone 17 Pro за 121 тысячу рублей — вместе с пошлиной.

17 Pro оказался первым смартфоном Apple с цельнометаллическим корпусом. Также он получил 6,3-дюймовый OLED-дисплей, процессор A19 Pro, 12 гигабайт оперативной памяти. Телефон имеет тройную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. У аппарата есть батарея емкостью 3998 миллиампер-часов.

В конце сентября стало известно, что iPhone 17 впервые подешевел для рынка России. Цена базового смартфона опустилась до 103 тысяч рублей.