Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:42, 2 октября 2025Наука и техника

iPhone 17 Pro впервые подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro подешевел в России до 151 тысячи рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Новые iPhone 17 Pro впервые появились в России со скидками. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

На российских маркетплейсах приобрести модель 17 Pro можно за 151 тысячу рублей. Речь идет о стартовой версии с накопителем на 256 гигабайт памяти. В конце сентября флагман продавали за 166 тысяч рублей, в самом начале продаж — в середине сентября — девайс был доступен за рекордные 165 тысяч рублей. Экономия составила 9 процентов.

«До сих пор наиболее выгодным вариантом покупки iPhone в России является заказ из-за рубежа», — отметили журналисты. Так, в ОАЭ они нашли iPhone 17 Pro за 121 тысячу рублей — вместе с пошлиной.

17 Pro оказался первым смартфоном Apple с цельнометаллическим корпусом. Также он получил 6,3-дюймовый OLED-дисплей, процессор A19 Pro, 12 гигабайт оперативной памяти. Телефон имеет тройную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. У аппарата есть батарея емкостью 3998 миллиампер-часов.

В конце сентября стало известно, что iPhone 17 впервые подешевел для рынка России. Цена базового смартфона опустилась до 103 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение Европе

    Путин посоветовал Западу поспать

    Путин назвал «корневую первопричину» конфликта на Украине

    Путин высказался о блоковых замашках и оценил работу региональных объединений

    Собчак ответила посмеявшимся над ее фото с зарубежными звездами журналистам

    В Норвегии высказались о возможности бойкота соревнований из-за участия россиян

    Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало»

    Путин высказался о военных противостояниях с участием России

    Путин высказался о гегемонии США и вспомнил песню группы «Любэ»

    Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости